"موسم الرياض" يستضيف 2000 شخص من الأيتام وأبناء الشهداء في "بوليفارد وورلد"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف موسم الرياض 2000 شخص من الأيتام وأبناء الشهداء في منطقة "بوليفارد وورلد"، في مبادرة تعكس التزام الموسم بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تقديم تجارب استثنائية للجميع.

وشهدت الزيارة التي تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين، مشاركة 1000 مستفيد من الأيتام، يرافقهم ممثلون من جمعيات إنسان وكيان وإخاء ودار الحضانة الاجتماعية وجمعية المواساة الخيرية، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي يقدمها بوليفارد وورلد.

كما استضاف الموسم 1000 من أبناء الشهداء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وصندوق الشهداء، برفقة عائلاتهم، الذين استمتعوا بالتجارب والفعاليات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة التي تعد واحدة من أبرز مناطق الموسم، وأكثرها إقبالاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية موسم الرياض لتعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بفعاليات الموسم، تأكيدًا على دوره في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وأبناء الشهداء، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة تسهم في تعزيز الشعور بالاهتمام والدعم.