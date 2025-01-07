5 مناطق الأكثر استخداما للأسمدة والمبيدات الزراعية

سجلت الأسمدة المستخدمة في الحيازات الزراعية 757.275 ألف طن، وفاقت الأسمدة الكيميائية المستخدمة الأسمدة الطبيعية بـ69% مقابل 31% أسمدة طبيعية مستخدمة، في وقت تصدرت 5 مناطق ممثلة في: الرياض، والجوف، والقصيم، وحائل، وجازان أكثر مناطق المملكة استخداما للأسمدة الطبيعية والكيميائية، ومبيدات الآفات.

مبيدات مستخدمة

كشف تقرير الإحصاءات الزراعية حول مبيدات الآفات، والأسمدة المستخدمة في الحيازات الزراعية للعام الماضي، أن السماد الطبيعي المستخدم بلغ 233.158 ألف طن بـ31%، مقابل 524.117 ألف سماد كيميائي مستخدم بـ69%، وبلغت مبيدات الآفات المستخدمة في الحيازات الزراعية 15.160 ألف طن.

سماد طبيعي

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الأسمدة الطبيعية المستخدمة في الحيازات الزراعية، حيث بلغت 48.515 ألف طن بـ21%، وحلت منطقة الجوف ثانيًا، بإجمالي 43.443 ألف طن بـ19%، وجاءت القصيم ثالثًا بإجمالي 38.976 ألف طن بـ17%، وحائل رابعًا بإجمالي 24.489 ألف طن بـ11%، وجازان خامسًا، بإجمالي 18.576 ألف طن بـ8%.

سماد كيميائي

تصدرت منطقة الرياض استخدام الأسمدة الكيميائية في الحيازات الزراعية، حيث بلغت الأسمدة الكيميائية المستخدمة 109.056 ألف طن بـ21%، وحلت الجوف ثانيًا، بإجمالي 97.656 ألف طن بـ19%، وجاءت القصيم ثالثًا بإجمالي 87.613 ألف طن بـ17%، وحائل رابعًا، بإجمالي 55.048 ألف طن بـ11%، وجازان خامسًا، بإجمالي 41.757 ألف طن بـ8%.

مبيدات الآفات

سيطرت منطقة الرياض، كأكثر مناطق المملكة استخداما لمبيدات الآفات في الحيازات الزراعية، حيث بلغت 3154 طنًا بـ21%، وحلت الجوف ثانيًا بإجمالي 2825 طنًا بـ19%، والقصيم ثالثًا، بإجمالي 2534 طنًا بـ17%، وحائل رابعًا بإجمالي 1592 طنًا بـ11%، وجازان خامسًا، بإجمالي 1208 أطنان بـ8%.

أرقام

757 ألف الأسمدة المستخدمة

%69 استخدام الأسمدة الكيميائية

%31 استخدام الأسمدة الطبيعية

15 ألف طن مبيدات الآفات المستخدمة

الأكثر سماد طبيعي مستخدم

الرياض: 21%

الجوف: 19%

القصيم: 17%

حائل: 11%

جازان: 8%

الأكثر سماد كيميائي

الرياض: 21%

الجوف: 19%

القصيم: 17%

حائل: 11%

جازان: 8%

الأكثر مبيدات مستخدمة للآفات

الرياض: 21%

الجوف: 19%

القصيم: 17%

حائل: 11%

جازان: 8%