اليوم وغداً.. "المرور" تطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأوضحت، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 6 يناير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر 4 خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على "أبشر"، واختيار خدمات من تبويب "خدماتي"، ثم "المرور"، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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