شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اختلاف سرعة الأرض حول الشمس تجعل فصل الشتاء أقل من فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند،أنه خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، تزداد سرعة الشمس المدارية لتصل إلى حوالي 109,000 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل أسرع من الطائرات المدنية بنحو 122 مرة.

وتابع المسند أنه عندما تكون الأرض في أبعد نقطة عن الشمس، خلال شهر يوليو، تنخفض سرعتها إلى 105,000 كيلومتر في الساعة، وهذا الاختلاف في السرعة يجعل فصل الشتاء أقصر من فصل الصيف بحوالي خمسة أيام.

وأشار إلى أن تسارع الأرض في الشتاء، يكون بسبب قربها من الشمس ذات الجاذبية الكبيرة، وسرعة الأرض تحاول بذلك أن لا تقع في قبضة الجاذبية الهائلة.

واختتم حديثه مشيرًا إلى عظم النظام الكوني الذي تسير فيه الأجرام، موضحًا أن الشمس نفسها ليست ثابتة، ولكنها تتحرك حول نفسها، وتتحرك مع كواكبها حول مركز مجرة درب التبانة.