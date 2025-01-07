شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نمو مبيعات السيارات في بريطانيا خلال عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مبيعات السيارات في بريطانيا

حصة السيارات التي تعمل بالبنزين

صناعة السيارات في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الصادرة الاثنين نمو مبيعات السيارات في بريطانيا خلال العام الماضي 2024 للعام الثاني على التوالي.ووصلت حصة السيارات الكهربائية من السوق إلى مستوى قياسي، وذكرت الرابطة أن عدد السيارات الجديدة التي سُجلت في بريطانيا خلال 2024 زاد بنسبة 6ر2% سنويًا إلى 953ر1 مليون سيارة.وجاء هذا مقابل 903ر1 مليون سيارة خلال 2023، فيما تراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا خلال ديسمبر بنسبة 2ر0%، وهو ما ينهي عاما مليئًا بالتحديات بالنسبة لصناعة السيارات.وتسعى الشركات إلى تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية في محاولة لتحقيق المبيعات المستهدفة لهذه السيارات بحسب الرابطة.وكان نمو المبيعات في عام 2024 مدفوعًا بالكامل بمبيعات الجملة، التي نمت بنسبة 8ر11%، فيما انخفضت مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 7ر8%، وهو ما يقل عن مستويات المبيعات في سنة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.وكشفت رابطة مصنعي وتجار السيارات أن العائق الرئيسي للنمو كان ضعف الطلب من قبل المشترين الأفراد، إذ اختار واحد فقط من كل 10 مشترين سيارة كهربائية في عام 2024.وظلت سوق السيارات التي تعمل بالبنزين هي الأكثر شعبية، إذ استحوذت على 61% من السوق، مع احتلال السيارات الكهربائية الهجين المرتبة الثانية بحصة قدرها 16%.وتراجعت حصة السيارات التي تعمل بالبنزين النقي إلى 4ر4% والديزل النقي إلى 6ر13% من السوق، إذ تحول المزيد من المشترين إما إلى المركبات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات أو إلى المركبات الكهربائية الهجين منخفضة الانبعاثات والمركبات الهجين القابلة للشحن.

ووصلت حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى 6ر19% من السوق خلال العام الحالي، فيما تبلغ النسبة المستهدفة 22%.

كانت كشفت تقارير أن صناعة السيارات في بريطانيا تمضي في مسارها الصحيح، لتحقيق متطلبات مبيعات السيارات الكهربائية التي حددتها الحكومة.

وتشير تحليلات جديدة صدرت في بريطانيا إلى ذلك، على الرغم من شكوى بعض الشركات المصنعة من أن الهدف "قاس جدا"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.