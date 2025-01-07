الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «موفاسا: ذي لاين كينغ»

تصدّر فيلم «موفاسا: ذي لاين كينغ» ترتيب شباك التذاكر في أميركا، محققاً عائدات بـ23.8 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «ديزني» أكثر من 168 مليون دولار خلال ثلاث عطلات نهاية أسبوع، ما جعله ينضم إلى قائمة أكثر 15 فيلماً حققت أرباحاً عام 2024، حسبما ذكرت مجلة «فراييتي».

168 مليون دولار.

2 «سونيك ذي هيدجهوغ 3»

حلّ ثانياً في الترتيب فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 3»، من إنتاج «براماونت بيكتشرز»، محققاً إيرادات بلغت 21.2 مليون دولار.

21.2 مليون دولار.

3 «نوسفيراتو»

كانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «نوسفيراتو»، الذي تتولى البطولة فيه الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب، إذ تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء. وحقق الفيلم، الذي شارك فيه أيضاً الممثلان نيكولاس هولت ووليم دافو، 13.2 مليون دولار.

13.2 مليون دولار.

4 «فايانا 2»

حلّ رابعاً فيلم «فايانا 2»، من إنتاج شركة «ديزني»، ويمثل عودة بطلته البولينيزية إلى الشاشة، وقد حقق 12.3 مليون دولار.

12.3 مليون دولار.

5 «ويكد»

إلى المرتبة الخامسة تراجع فيلم «ويكد» من شركة «يونيفرسال ستوديوز»، وهو عمل مقتبس من مسرحية موسيقية شهيرة في برودواي ينقل المشاهدين إلى عالم «الساحر أوز». وحقق عائدات بـ10.2 ملايين دولار.

10.2 ملايين دولار.