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الامارات | أيقونة دبي تتصدّر المشهد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر برج خليفة المشهد.. تبحث عنه الأعين وعدسات الكاميرات، فهو الأجمل والأطول، وهو التحفة العمرانية التي تجذب مئات الآلاف من السيّاح من أجل صورة للذكرى، ولحظة استثنائية في مكان استثنائي.. وكشيء من الخيال تطل هذه الأيقونة على الأفق، لتقول: نعم أنتم في دبي، أنتم هنا.. كيفما التفتم سترتسم الدهشة على وجوهكم، وأينما حللتم ستلاقيكم البسمة وحسن الضيافة في أجمل مكان للحياة والزيارة في العالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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