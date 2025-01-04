السعودية | مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لمساعدة الشعب السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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