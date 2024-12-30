13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية

عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة، فهد الجلاجل، اجتماعه الـ97، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأشاد الجلاجل بنجاح حفل التخرج الذي يعد الأكبر تاريخيًا، حيث بلغ عدد الخريجين أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مثمنًا جهود الهيئة ومنسوبيها لتنظيم الحفل الذي تخطى عدد حضوره أكثر من 20 ألفًا من الخريجين وأهاليهم.

وقد وافق المجلس على إستراتيجية الهيئة 2025 - 2030، التي جاءت مواكبةً للتحول في منظومة الصحة، حيث استهدفت تعزيز مكانة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بصفتها ممكنًا رئيسًا للقطاع الصحي محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تمكين الممارسين الصحيين من المنافسة عالميًا، والاستفادة من الفرص العالمية لجذب المواهب إلى المملكة وتوسيع نطاق تقديم الخدمات على مستوى العالم والإسهام ضمن دور المملكة المهم في رأب الفجوة العالمية في القوى العاملة الصحية، وجعل البورد السعودي من الخيارات الأولى الجاذبة لأفضل العقول من الممارسين الصحيين عالميًا.