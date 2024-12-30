مهرجان الحمضيات يستقطب زوار حائل

استقطب مهرجان «حمضيات حائل 2024» في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة بممشى الفجر بحائل العديد من الزوار والسيّاح من داخل وخارج المنطقة.

وتضمن المهرجان الذي أقيم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة العديد من الفعاليات، لتسويق وعرض أبرز منتجات أشجار الحمضيات بأنواعها من مزارع منطقة حائل كافة، بالإضافة إلى فعاليات فن السامري الحائلي، والقهوة السعودية.

ويهدف المهرجان إلى انتعاش المجال السياحي والاقتصادي، ويشجع على الاستفادة من الموارد وإمكانيات المزارع المختلفة، مسجلًا مبيعات مرتفعة للمزارعين المشاركين.