اخبار السعوديه

مهرجان الحمضيات يستقطب زوار حائل

0 نشر
0 تبليغ

استقطب مهرجان «حمضيات حائل 2024» في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالمنطقة بممشى الفجر بحائل العديد من الزوار والسيّاح من داخل وخارج المنطقة.

وتضمن المهرجان الذي أقيم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة العديد من الفعاليات، لتسويق وعرض أبرز منتجات أشجار الحمضيات بأنواعها من مزارع منطقة حائل كافة، بالإضافة إلى فعاليات فن السامري الحائلي، والقهوة .

ويهدف المهرجان إلى انتعاش المجال السياحي والاقتصادي، ويشجع على الاستفادة من الموارد وإمكانيات المزارع المختلفة، مسجلًا مبيعات مرتفعة للمزارعين المشاركين.


كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الحمضيات يستقطب زوار حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا