مهرجان الحمضيات يستقطب زوار حائل

وتضمن المهرجان الذي أقيم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة العديد من الفعاليات، لتسويق وعرض أبرز منتجات أشجار الحمضيات بأنواعها من مزارع منطقة حائل كافة، بالإضافة إلى فعاليات فن السامري الحائلي، والقهوة السعودية.
ويهدف المهرجان إلى انتعاش المجال السياحي والاقتصادي، ويشجع على الاستفادة من الموارد وإمكانيات المزارع المختلفة، مسجلًا مبيعات مرتفعة للمزارعين المشاركين.
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