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الشيخ عائض القرني: إلى كل زوج يؤذي زوجته الله ياخذك من على وجه الأرض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتقد الشيخ عائض القرني، الأزواج الذي يعرضون زوجاتهم للأذى، موجهًا لهم انتقادات لاذعة.

وقال الشيخ عائض القرني، في مقطع فيديو: “إلى كل زوج يؤذي زوجته، الله يهديه وإن لم يهتدي الله ياخذه من على وجه الأرض ويزيله ويزيل أمثاله، والله يسقط من عيني الرجل الذي يسيء للمرأة!”.

وأضاف: “المرأة كريمة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم.. وتاج على رؤوسنا وصانعة رجال، هي أمانة في الأعناق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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