شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عائض القرني: إلى كل زوج يؤذي زوجته الله ياخذك من على وجه الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد الشيخ عائض القرني، الأزواج الذي يعرضون زوجاتهم للأذى، موجهًا لهم انتقادات لاذعة.

وقال الشيخ عائض القرني، في مقطع فيديو: “إلى كل زوج يؤذي زوجته، الله يهديه وإن لم يهتدي الله ياخذه من على وجه الأرض ويزيله ويزيل أمثاله، والله يسقط من عيني الرجل الذي يسيء للمرأة!”.

وأضاف: “المرأة كريمة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم.. وتاج على رؤوسنا وصانعة رجال، هي أمانة في الأعناق”.