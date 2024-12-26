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الجهني يتوقع هطول الأمطار على وسط الغربية اليومين القادمين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شارك خبير المناخ زياد الجهني، مقطع فيديو يشير إلى وجود مؤشرات بحدوث تكدس جميل و رائع للرطوبة و السحب على وسط الغربية.

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” سوف نجني ثمار هذه المؤشرات الإيجابية قريبًا بإذن الله تعالى.”

وتوقع الجهني تجدد فرص الأمطار على وسط الغربية، و أجزاء من المناطق الداخلية،خلال اليومين القادمين، لافتًا أن الفرص تعتبر بمجملها خفيفة وقد تصل إلى متوسطة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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