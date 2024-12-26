شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يتوقع هطول الأمطار على وسط الغربية اليومين القادمين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك خبير المناخ زياد الجهني، مقطع فيديو يشير إلى وجود مؤشرات بحدوث تكدس جميل و رائع للرطوبة و السحب على وسط الغربية.

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” سوف نجني ثمار هذه المؤشرات الإيجابية قريبًا بإذن الله تعالى.”

وتوقع الجهني تجدد فرص الأمطار على وسط الغربية، و أجزاء من المناطق الداخلية،خلال اليومين القادمين، لافتًا أن الفرص تعتبر بمجملها خفيفة وقد تصل إلى متوسطة.