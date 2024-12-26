شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على المناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مناطق المملكة، إذ سجلت أقل درجة حرارة اليوم الخميس على المملكة، في السودة بعسير بدرجة حرارة بلغت 14 درجة مئوية.وبحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، جاءت أكبر درجة حرارة بـ 31 درجة مئوية في كل من القنفذة وجازان ومكة.وجاءت على النحو التالي: -

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أن الحالة ستكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق وشملت، الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الحالة في البحر الأحمر

تكون الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط.

الحالة على الخليج العربي

ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، بينما تكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة، ويرتفع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، بينما حالة البحر: تسجل خفيف الموج.

وأمس الأرعاء، كان فسّر المركز الوطني للأرصاد الخطوط الظاهرة في السماء،بأنها تمثل ظاهرة طبيعية متكررة، وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس: "الصور المتداولة حول الخطوط الظاهرة في السماء، تمثل ظاهرة طبيعية".

وتابع: تنتج هذه الظاهرة عن تكثف بخار الماء الناتج من حرارة محركات الطائرات مع ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، وهي ظاهرة متكررة الحدوث".