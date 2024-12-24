شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. ضوابط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

شروط وضوابط الخدمة

أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

يمكن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيا مرة واحدة فقط لكل مكفول.

ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

إلغاء بلاغ التغيّب يكون متاحًا خلال 15 يومًا فقط.

الدمام - شريف احمد - تنفذ خدمة تسجيل بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونيًا، عبر منصة أبشر.وتمكن الخدمة صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب عن العمل إلكترونيا، ويجري التحقق من شروط تسجيل بلاغ التغيب.