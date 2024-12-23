شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تطلق دليلًا إلكترونيًا شاملًا لتوثيق العدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية تخصيص صفحة إلكترونية على موقعها الرسمي، تحتوي على دليل إرشادي شامل لتوثيق عدادات المياه.

تهدف هذه الصفحة إلى تلبية استفسارات العملاء الشائعة عن عملية التوثيق، وأهميتها في ربط العدادات بالهوية الوطنية أو الإقامة، ما يسهم في تعزيز الاستفادة من خدمات المياه ورفع مستوى موثوقية العدادات.

خطوات توثيق العدادات

أوضحت شركة المياه الوطنية أن الصفحة تتضمن شرحًا مبسطًا لخطوات توثيق العدادات، إلى جانب الإجابة عن أسئلة مثل "ما توثيق العدادات؟"، "لماذا يجب توثيق العدادات؟"، و"من أين يمكن توثيق العدادات؟".



كما تحتوي الصفحة على أدلة توضيحية تشرح كيفية توثيق العدادات عبر القنوات الرسمية المتاحة.

وأكدت الشركة أن قنواتها الرسمية، بما في ذلك مركز الاتصال الموحد (800 441 1110)، تعمل على مدار الساعة لاستقبال طلبات العملاء وتقديم الدعم اللازم.

تحسين تجربة المستفيدين

يأتي هذا ضمن إطار مبادرة "عدادي"، التي أطلقتها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والمياه في 15 أكتوبر 2024، بهدف تحسين تجربة المستفيدين عبر تسهيل عملية التواصل، وضمان وصول الإشعارات، وتحسين آلية إصدار الفواتير.

ودعت الشركة جميع العملاء، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى توثيق عدادات المياه في عقاراتهم، لحفظ حقوقهم وضمان الاستفادة الكاملة من خدمات المياه المقدمة.

