باسيل: تم تلفيق اكاذيب وتلفيقات لاتهامنا زورا ليعتقد الناس أن هناك مفقودين تم العثور عليهم في سوريا

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، الى أننا "سنعطي كل اعلامي او سياسي تناولنا بتحريض وقدح وذم سنعطيه فرصة الإعتذار علنا او الاقرار بالخطأ بتناولنا والمس بكرامتنا ومن لن يقدم على ذلك سندعي عليه كما فعلنا مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية".

ولفت الى أن "هناك محطات وبرامج واعلاميون انتهكوا حرمتنا ومسوا بسمعتنا، وألفوا أخبارا مقرفة وقد دعينا لجنة المحامين لنعطيهم هذه التوجهات ولن نقبل بالتنمر علينا"، مؤكدا أنه "تم تلفيق اكاذيب وتلفيقات لاتهامنا زورا ليعتقد الناس أن هناك مفقودين تم العثور عليهم في سوريا".

واوضح باسيل أن "التيار هو الوحيد الذي اشتبك مع الجميع بسبب قضية المفقودين ونحن من طرحه في البيان الوزاري لاول حكومة شاركنا فيها"، مضيفا أنه "تم تصويرنا أننا وراء سلاح حزب الله ونحن الوحيدين من طرحنا الإستراتيجية الدفاعية".

وأكد أنه "كان من المفترض أن تسقط أسباب بقاء النازحين في لبنان بعد سقوط النظام، ونأمل أن ترفع العقوبات وأن تبدأ عمليات الاعمار وحتى أن يذهب اللبنانيون للعمل في سوريا"، كاشفا عن "اننا بدأنا بدراسة قانون يقضي بالعودة الفورية للاجئين السوريين ويمنع دخول اي لاجئ إلى لبنان"، مطالبا "الحكومة باعادة النازحين الذين انتفت أسباب وجودهم في لبنان".