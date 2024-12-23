توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الزراعة وجمعية فرسان مالطا لتعزيز التنمية الزراعية والريفية

وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية السيد مروان صحناوي مذكرة تعاون اليوم الاثنين 23 كانون الأول 2024، في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن، بحضور مدير عام الزراعة لويس لحّود، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجمعية فرسان مالطا، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مشاريع تنموية مستدامة في المناطق الريفية.

وأعرب الوزير الحاج حسن في كلمته خلال التوقيع عن أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وتحسين الظروف الزراعية في المناطق الأكثر حاجة، مؤكداً أن هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية.

من جهته، أكد السيد مروان صحناوي أن جمعية فرسان مالطا اللبنانية تسعى إلى دعم المزارعين اللبنانيين من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الإنتاج الزراعي، مشيداً بجهود وزارة الزراعة في هذا المجال.

وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التي تهدف إلى:

- تنفيذ برامج تنموية في المناطق الريفية لتحسين الخدمات الزراعية.

- توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين.

- تعزيز مبادرات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وقد أشاد الحضور بأهمية هذا التعاون، الذي يُعد خطوة عملية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية اللبنانية.