شكرا لمتابعة خبر عن تشكل شاهقة مائية بساحل الحريضة في عسير قبل قليل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشكلت شاهقة مائية بساحل الحريضة في عسير قبل قليل، وتتكون هذه الظواهر الطبيعية غالبًا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

وتتشكل أشكال عمود الماء في عدة أشكال تعتمد على اختلاف الأحجام والمجموعات والسرعات واختلاف الفترات الزمنية، فمنها مايصل إلى السحب الركامية أو السحب المكفهرة أو سحب العواصف الرعدية.

وهطلت مساء أمس أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان وشملت محافظتي صبيا، وضمد، وعددًا من الراكز والقرى التابعة لها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أمس الأحد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أجزاء من المناطق الشمالية، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء.