البيسري عرض مع القائم بأعمال السفارة البريطانية مستجدات الوضع الراهن بلبنان والمنطقة

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، القائم بأعمال السّفارة البريطانيّة في لبنان Victoria Dunne، وعرض معها مستجدّات الوضع الرّاهن في لبنان والمنطقة.

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