برنامج كفالة يختتم فعالية شتاء الفرص لتمكين ودعم رواد الأعمال 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" فعالية "شتاء الفرص" للعام الثاني والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام شهدت خلالها جلسات حوارية وورش عمل من أصحاب الخبرات والمهتمين بريادة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبفقرات موسيقية من معهد منهاج للتدريب العالي، في مدينة الرياض، فندق كراون بلازا-المدينة الرقمية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2024، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركاء النجاح من الجهات التمويلية.

وهدفت فعالية "شتاء الفرص" إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي اللازم حيث قدم برنامج كفالة ضمان التمويل لزوار الفعالية بعد موافقة جهة التمويل خلال يوم عمل واحد.

كما شارك عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها" الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صندوق التنمية السياحي، بنك التصدير والاستيراد السعودي، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جهات التمويل بعروضهم ومزاياهم الخاصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.