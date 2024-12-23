بلدية مزرعة الضهر أضاءت القرية الميلادية

أضاءت بلدية مزرعة الضهر في إقليم الخروب، القرية الميلادية، التي تقيمها كل عام في وسط البلدة.

وبعد حفل الإضاءة، توجه الجميع الى كنيسة البلدة، التي مازالت قيد البناء، حيث تم إضاءة شجرة الميلاد على مدخلها، ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.