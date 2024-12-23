ميقاتي بعد استقباله مع قائد الجيش في القليعة وجديدة مرجعيون: صمودكم هو المطلوب

اختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجولة التي قام بها مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في القطاع الشرقي من الجنوب، متفقدا وحدات الجيش واليونيفيل، ومستطلعا الوضع في بلدة الخيام.

وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة وقائد الجيش في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة مرجعيون.

وقال ميقاتي: "أنا سعيد لوجودي هنا بينكم في القليعة وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان".

وأضاف "إن صمودكم وتمسككم بالأرض وثباتكم هو المطلوب، وهو الذي يرفع رأسنا عالياً وهذا الأمر يدفعنا أكثر وأكثر للعمل من اجل تعزيز الاستقرار ونهضة الوطن".