حجار: لن نبني مخيمات جديدة للنازحين السوريين ولن تسجلهم كنازحين مؤقتين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، أن "بلاده لن تبني مخيمات جديدة النازحين السوريين ولن تسجلهم كنازحين مؤقتين"، مؤكدًا أن "لبنان يستقبل اللاجئين مؤقتًا فقط".

وأكد حجار، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم يمثل الحل الأمثل وأن ذلك يعتمد على بناء الثقة مع الحكومة السورية، من خلال العمل السياسي".

ولفت الى أن "الوضع في سوريا يتحسن بشكل مستمر، ما يعزز الأمل في أن يعودوا إلى ديارهم في المستقبل القريب"، موضحاً أن "الأعداد قد انخفضت بشكل كبير وأصبحت صفر عبر المعبر".

وتابع "لا يمكن الحديث عن أعداد حقيقية النازحين السوريين الجدد، لأن معظمهم عبروا إلى لبنان بشكل غير شرعي"، مضيفاً "وفقًا للمتابعات الميدانية مع الأجهزة المعنية، فقد دخل لبنان أكثر من 85 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، وقد تمركزوا في منطقة بعلبك، ورغم أن الرقم ليس كبيرًا إلا أنه لا يزال يعتبر ملحوظًا".

وكشف حجار، أنه "من خلال لقاءاتنا مع المرجعيات الأممية في الأسابيع الماضية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير خطة ميدانية لعودة النازحين، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة بهذا الصدد"، مبيّنًا أن "بعض المنظمات الأممية قد بدأت فعليًا في تقديم الدعم داخل سوريا، وهو ما يعكس جهودًا حقيقية لتسهيل عودة اللاجئين بشكل آمن وضمن ظروف ملائمة".