شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.