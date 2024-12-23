شكرا لقرائتكم خبر عن مدينتان بالمملكة على قائمة مسارات الطيران الأكثر ازدحامًا في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مطارات جدة والرياض من الأكثر ازدحامًا

مراكز متغيرة

الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة “OAG” المتخصصة في بيانات النقل الجوي، تقريرًا يعرض أكثر مسارات الطيران الدولية ازدحامًا في العالم خلال العام 2024.أوضح التقرير أن خط هونج كونج إلى تايبيه التايوانية هو أكثر مسارات الطيران ازدحامًا عالميًا لهذا العام.ويتصدر المسار، الذي احتل هذا المركز آخر مرة في عام 2019، القائمة مرة أخرى رغم أن سعة المقاعد تظل أقل بنسبة 15% عن مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.وتقع 7 من أكثر عشرة طرق دولية ازدحامًا في العالم بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على الرغم من أن سعة المقاعد على العديد من هذه الطرق لم تتعاف بعد إلى مستويات عام 2019.ومع ذلك، يُظهر مساران في القائمة في الشرق الأوسط نموًا كبيرًا منذ عام 2019.يحتل مسار القاهرة إلى جدة المرتبة الثانية بالتصنيف، ولديه حوالي 5.5 مليون مقعد متاح سنويًا، وهو أعلى بنسبة 62% من مستويات عام 2019.أما المسار الثاني في القائمة من الشرق الأوسط، من دبي إلى الرياض في المرتبة الثالثة بواقع 4.31 مليون مقعد، على طائرات المسار سنويًا.بينما شهد ثالث أكثر المسارات ازدحامًا من سيول الكورية الجنوبية إلى طوكيو اليابانية، نموًا كبيرًا بنسبة 68% عن مستويات ما قبل الوباء.وانتقل المسار الذي يربط بين كوالالمبور الماليزية وسنغافورة، إلى المركز الرابع، مع انخفاض المقاعد بنسبة 3% عن مستويات 2019.وظهر المسار من نيويورك الأمريكية إلى لندن بإنجلترا، باعتباره الخط الجوي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل الذي يصل إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.وارتفعت سعة المقاعد على هذا الخط بنسبة 3% في العام الماضي، لتصل إلى 4 ملايين مقعد.