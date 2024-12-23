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قرقاش: الإمارات حافظت على موقف متزن بشأن سوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات حافظت على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا.
وأضاف، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين".
وأكد "يبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربياً ودولياً".

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