شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بقصف حوثي على منطقة شمير غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرين بقصف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة شمير غرب تعز.

وأفاد مصدر محلي، أن الطفل "ذيب بكر قائد مهيوب" البالغ من العمر ثلاث سنوات، استشهد فوراً إثر إصابته الخطيرة بشظايا قذائف الهاون.

وأكد المصدر أن ثلاثة أطفال أصيبوا بإصابات خطيرة في أجسادهم، وهم: "شيماء بكر قائد مهيوب" البالغة من العمر 6 سنوات، "عبدالحق علي قائد مهيوب" 4 سنوات، "مريال بكر مهيوب قائد" 8 سنوات.

وتم نقل الأطفال الجرحى إلى مستشفى الخوخة لتقلي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى المخا لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الإجرامية بحق المدنيين بقصف واستهداف القرى والمناطق السكنية مخلفة آلاف الضحايا والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.