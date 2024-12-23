شكرا لبحثكم عن خبر القاهرة ....فرقة الضوء والظل تبدأ بروفاتها المسرحية وتستعد لتقديم أول عروضها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت فرقة الضوء والظل بروفاتها المسرحية استعدادًا لتقديم أعمالها المستقبلية، وذلك في مقر الجالية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة. يأتي هذا النشاط الفني تحت قيادة المخرج المبدع محمد طالب، الذي يسعى لتقديم رؤية فنية تجمع بين الأصالة والإبداع، وتعكس الهوية الثقافية اليمنية.

وأعلنت الفرقة عن استعدادها لتقديم أول عرض مسرحي لها قريبًا، والذي سيحمل عنوانًا يكشف عن قضايا اجتماعية وإنسانية ذات صلة بواقع المجتمع اليمني. ومن المتوقع أن يكون العرض الأول بمثابة انطلاقة جديدة للفرقة نحو تقديم أعمال مسرحية نوعية تُحدث أثرًا إيجابيًا على الجمهور.

وأشار المخرج محمد طالب إلى أن البروفات تسير بوتيرة عالية، مع تركيز على تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين أعضاء الفرقة. وأضاف أن العرض الأول سيكون بمثابة رسالة فنية تعكس الإبداع والتنوع الثقافي، وسيتم الإعلان عن موعده ومكانه قريبًا.

من جانبهم، أكد أعضاء الفرقة حماسهم الكبير لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن العمل بروح الفريق والإصرار على تقديم الأفضل هو ما سيضمن نجاح هذا العرض وبقية المشاريع الفنية القادمة.

يُذكر أن فرقة الضوء والظل تتميز بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين القضايا الواقعية والابتكار المسرحي، وتطمح لأن تصبح إحدى أبرز الفرق المسرحية في الساحة الثقافية المحلية والدولية.