جوري بكر بـ 3 وجوه في رمضان 2025 وهذه تفاصيل أدوارها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 05:48 مساءً - تشارك الفنانة جوري بكر في موسم دراما رمضان 2025 خلال 3 مسلسلات دفعة واحدة، وذلك بعدما برزت على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، وخاصةً في أدوار الشر التي قدّمتها بتميُّز؛ مما جعل صنّاع الدراما التليفزيونية يرشّحونها لأعمالهم الجديدة. ويأتي رمضان المقبل لتسجّل جوري بكر تواجدها المكثّف في الدراما، وتطل على الجمهور بـ3 شخصيات مختلفة.

شيطانة في "المداح 5"

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البداية مع مسلسل "" الذي بدأت جوري بكر تصوير مشاهدها به، بعدما التحقت بأسرة العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025؛ لتقديم شخصية جديدة لم تظهر في الأجزاء الأربعة السابقة؛ حيث تلعب دَور شيطانة تدخل في صراعات مع حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس، الذي يشهد ظهور أكثر من شخصية جديدة بأدوار الشياطين إلى جانبوهم: خالد الصاوي، غادة عادل ودارين حداد.

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زوجة خالد الصاوي الثانية في "سيد الناس"

وتشارك جوري بكر بظهورٍ خاص في حلقات مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإخراج محمد سامي. والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 أيضاً؛ حيث تجسّد خلال أحداث العمل شخصية الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي، الذي يلعب دَور والد عمرو سعد؛ حيث تظهر الشخصية في الأحداث بشكلٍ مفاجئ لعائلة عمرو سعد، وتكشف لهم أنها زوجة والدهم الذي أخفاها عنهم.مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان. والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح. وإخراج محمد سامي. وإنتاج صادق الصباح. وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوّق.

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مساعدة غادة عبدالرازق في "شباب امرأة"

وتعاقدت جوري بكر مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل "شباب امرأة" المأخوذ عن الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع شكري سرحان وشادية عام 1956. ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية؛ حيث تقدّم بطولة المسلسل الفنانة غادة عبدالرازق، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه أحمد حسن. ويُعرض في 15 حلقة خلال رمضان 2025.مسلسل "شباب امرأة" تُعيد فيه غادة عبدالرازق تجسيد دَور شفاعات، الذي قدّمته تحية كاريوكا في الفيلم. فيما يجسّد يوسف عمر شخصية إمام، التي لعبها شكري سرحان. بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوى، التي قدّمتها الفنانة شادية. فيما تجسّد جوري بكر شخصية جديدة على القصة، ألا وهي مساعدة غادة عبدالرازق. كما يشارك في البطولة أيضاً: عبير صبري، أحمد فتحي، محمد محمود وآخرون.

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