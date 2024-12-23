ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات تضخّم أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الذهب اليوم، بعد أن أحيت قراءة للتضخّم في الولايات المتحدة جاءت أقل من المتوقع الآمال في اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدًا من القرارات التي تيسر السياسة النقدية في العام المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 2631.89 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتصل إلى 2645.80 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 29.84 دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين 1.2 % إلى 937.35 دولاراً، وكذلك صعد البلاديوم 0.2 % إلى 922.68 دولارًا للأوقية.

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