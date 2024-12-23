شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال السعودي اليمني»: 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد اليوم الاثنين في مكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.

3 شركات سعودية يمنية

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه جرى الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية الأولى للطاقة المتجددة، بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء.



نظام الاستثمار السعودي الجديد

وأضاف أن الشركة الثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.

أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد.

وأوضح أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية في الدول العربية بدأت تتوجه إلى المملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ يُقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.

وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حاليًا 6,3 مليار ريال.



زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة

تشكل الواردات اليمنية من التبادل التجاري، 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع.

ويأتي ذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.



وشددت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية، وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.



تشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في المملكة، لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة.

وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

