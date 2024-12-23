شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 11948 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 4.914 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 194.536 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.234 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 111 شركة ارتفعت أسهم 11 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 117، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الزامل للصناعة، والإعادة السعودية، وميدغلف للتأمين، والبحر الأحمر، والمملكة، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، والدريس، وأسمنت الرياض، وولاء، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 30953 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 52.991 مليون ريال.

ووفقا لتداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.187 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.862 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 51 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.