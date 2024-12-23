شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر اتهام ماسك بالعمل على تقويض المصالح الأمريكية لحساب "تسلا"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" المليادرير الأثرى عالميًا إيلون ماسك بالضغط على الجمهوريين للتخلي عن القيود الاستثمارية بين الولايات المتحدة والصين لحماية المصالح التجارية لشركته الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية العملاقة في الصين، وفق ما ذكر موقع بينزينجا. اتهام ثقيل لماسك قال عضوا مجلس النواب الديمقراطيان جيم ماكجفرن من ماساتشوستس وروزا دي لاورو من كونيتيكت إن زملاءهم الجمهوريين في الكونجرس استسلموا لمطالب إيلون ماسك حيث رفضوا مشروع قانون تمويل حكومي مشترك بين الحزبين كان من شأنه تنظيم الاستثمارات الأمريكية في الصين.

اقرأ أيضاً: على رأسهم إيلون ماسك.. مليارديرات قد يحمون الصين من ويلات ترامب ماذا حدث حتى يتم الهجوم على ماسك؟ في رسالة يوم الجمعة، ذكرت ديلاورو كبيرة الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي، أن ماسك استخدم نفوذه لإجبار الجمهوريين على إلغاء التوجهات التي تهدف إلى تنظيم الاستثمارات الأمريكية في الصين.

وكدلالة على العلاقة بين ماسك والصينيين أشارت ديلاورو إلى إن "الاستثمارات الواسعة التي يقوم بها ماسك في الصين في قطاعات رئيسية وروابطه مع الحزب الشيوعي الصيني وقيادة الحزب الشيوعي الصيني. جدل كبير حول مصنع شنجهاي يتركز الجدل حول مصنع "تسلا" العملاق في شنجهاي والذي ينتج حوالي 50% من إنتاج سيارات تسلا في العالم كله فيما يعد إنتاجًا ضخمًا لتسلا في الدولة صاحبة الاقتصاد الثاني عالميًا، ما يعني أن المليادير الأمريكي يضع تركيزًا كبيرًا لأعماله في الصين.

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وقالت ديلاورو إن تصرفات ماسك تعرض تشريعات مهمة لحماية سلاسل التوريد الأمريكية والأمن القومي للخطر واتهمته بـ"الضغط لإجبار الجمهوريين عن التراجع على أقوالهم". رد ماسك من جانبه، انتقد ماسك ديلاورو على موقعه إكس المعروف سابقًا باسم "تويتر" داعيًا إلى طردها من الكونجرس.

شهدت شركة "تسلا" مبيعات قوية في الصين مدعومة بالطلب القوي على سياراتها من طرازي موديلي واي وموديل 3.

في نوفمبر بلغت مبيعات تسلا في الصين 73490 وحدة ما يدل على تعافي كبير عن التحديات السابقة في عام 2024.

منافسة شديدة أمام "تسلا"

تواجه شركة السيارات الكهربائية العملاقة أيضًا منافسة شديدة من اللاعبين الصينيين مثل شركة "بي واي دي" التي تقود السوق ولكن الزيادة المطردة في عمليات التأمين الأسبوعية لشركة تسلا وصلت إلى 21900 وحدة في أوائل ديسمبر وهو ما يشير إلى زخم متزايد. إيرادات "تسلا" في الربع الثالث أعلنت شركة تسلا عن إيرادات الربع الثالث بقيمة 25.18 مليار دولار وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي.

وفي حين فشلت الشركة في تلبية تقديرات وول ستريت فقد بلغت إيرادات السيارات 20 مليار دولار بزيادة 2% على أساس سنوي.

اتهامات ديلاورو

وتسلط اتهامات ديلاورو الضوء على مخاوف أوسع بشأن مخاطر الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا الصينية.

وتهدف القواعد التي أقرتها وزارة الخزانة في أكتوبر إلى الحد من مثل هذه الاستثمارات في مجالات بالغة الأهمية مثل الذكاء الاصطناعي لحماية الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن إلغاء الأحكام المتعلقة بالاستثمارات الخارجية من شأنه أن يخلف فجوات في حماية المصالح الأمريكية. تحركات أسهم "تسلا" انخفض سهم تسلا بنسبة 3.46% يوم الجمعة ليغلق عند 421.06 دولار وعلى الرغم من هذا الانخفاض فقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 69.5% منذ بداية العام متجاوزة بشكل كبير مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع بنسبة 28.68% خلال نفس الفترة.

وترى شركات التصنيف مثل شركة "جولدن مان ساكس" أن المتوسط السعري المستهدف عند 446.67 دولارًا ما يشير إلى إمكانية صعود بنسبة 5.53%.