شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 ينخفض إلى 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الإثنين، 4297.25 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الإثنين، 3939 جنيها للبيع، و3918 جنيها للشراء. سعر عيار 21 وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الإثنين، إلى: 3760 جنيها للبيع، و3740 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار18، اليوم الإثنين، 3222.75 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الإثنين، 2506.75 جنيه للبيع، و2493.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الإثنين، إلى: 2148.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30080 جنيها للبيع، و29920 جنيها للشراء.