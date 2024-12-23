شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم بحجم جنين من ثلاثينية بمدينة الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم بحجم جنين (30×15 سم) من سيدة سعودية في العقد الثالث من العمر.



وأوضح التجمع أن المريضة كانت تعاني من ضغوطات كبيرة نتيجة الورم، الذي أثر على الشريان الأورطي البطني والوريد الأجوف السفلي، مسببًا انسدادًا جزئيًا في الجهاز الهضمي وإمساكًا مزمنًا، بالإضافة إلى الضغط على المثانة البولية والأعصاب، ما أدى إلى آلام وتنميل في الأطراف السفلية.



فحوصات مخبرية

وأضاف البيان أن العملية تمت بعد إجراء فحوصات مخبرية وتصوير دقيق، إلى جانب تقييم شامل من قسم التخدير لضمان معايير السلامة الطبية. وتم استئصال الورم بالكامل عبر فتح البطن مع الحفاظ على الرحم والمبيضين.

استغرقت العملية ثلاث ساعات وحققت نجاحًا باهرًا، حيث تماثلت المريضة للشفاء بشكل كامل.



وأشار التجمع الصحي إلى أن المريضة قضت ثلاثة أيام تحت المراقبة الطبية المكثفة، قبل أن تغادر المستشفى في اليوم الرابع وهي بحالة صحية جيدة.



واختتم التجمع بالإشادة بالكفاءات الطبية والجهود الكبيرة التي ساهمت في هذا الإنجاز، مؤكداً التزامه بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية وفقًا للمعايير العالمية.