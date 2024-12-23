الجزيرة: اشتعال النيران بمنازل عدة نتيجة إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان

افادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتعال النيران بمنازل عدة نتيجة إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان". وفي وقت سابق، افادت عن "انقطاع الاتصال بالصحفيين الموجودين داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة".

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