شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على طريق حائل وتحذيرات للسائقين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة حائل اليوم الجمعة،أمطارًا غزيرة، تسببت في تشكل تجمعات مائية على الطرق، بما في ذلك طريق حائل.

وتستمر الأمطار في الهطول على أجزاء متفرقة من المدينة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية خلال الساعات الماضية.

وقد أصدرت الجهات المعنية تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني في حائل المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة والابتعاد عن مجاري السيول، مؤكدة أنه يجب على السائقين تقليل السرعة واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة في ظروف الطقس السيئة.