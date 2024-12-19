شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استقرار جوي عام مع اقتراب الشتاء وتواريخ هامة في التقويم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبد الله المسند، الباحث في علوم الطقس والمناخ، اليوم الخميس 18 جمادى الثاني 1446هـ، أن المملكة تشهد استقرارًا جويًا بشكل عام.

وأشار إلى أن الطقس مستقر في مختلف المناطق، بينما يتوقع أن تشهد البلاد تحولًا طفيفًا في الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الشتاء الذي يبدأ بعد يومين.

وأوضح المسند أن هناك العديد من الأحداث الهامة التي ينتظرها المواطنون والمقيمون في المملكة، حيث تبقى يومين فقط على بدء فصل الشتاء.

• 11 يومًا حتى نهاية السنة الميلادية 2024.

• 15 يومًا حتى إجازة منتصف العام الدراسي.

• 27 يومًا حتى بداية فترة الشبط.

• 53 يومًا على “العقارب”، وهو الفترة التي تتسم بالبرد القارس.

وبين المسند أنه على الرغم من التوقعات باستمرار الاستقرار الجوي، إلا أن التقلبات المناخية قد تظهر في فترات لاحقة من هذا الشهر مع اقتراب موسم الشتاء.

وأضاف أن المملكة على موعد مع العديد من الإجازات والمناسبات التي ينتظرها الجميع مثل إجازة الشتاء التي ستبدأ بعد 67 يومًا.