شكرا لمتابعة خبر عن جاسم المطوع: علامات تكشف مدى استقرار الأسرة أو تفككها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدكتور جاسم المطوع، الخبير الاجتماعي والتربوي، تحدث عن خمس علامات يمكن من خلالها تحديد ما إذا كانت الأسرة مترابطة ومستقرة أم مفككة.

العلامة الأولى هي وجود الحوار والتواصل بين الأب والأم والأبناء، حيث يتحاور الجميع مع بعضهم البعض وتكون هناك “سوالف” بينهم. غياب هذه الصفة يعتبر من علامات الأسرة المفككة.

أما العلامة الثانية فهي المحبة، فكلما عبر أفراد الأسرة عن حبهم لبعضهم البعض كان ذلك دليلاً على استقرار الأسرة. وإذا كانت المشاعر مكبوتة ولم يتم التعبير عنها، فتعتبر هذه من علامات التفكك.

العلامة الثالثة هي التواجد معًا في علاقة اجتماعية، فإذا كانت الأسرة تجتمع بانتظام وتشارك الأنشطة معًا، فهي أسرة مترابطة أما إذا كان كل فرد معزولًا عن الآخر في عالمه الخاص، فتعتبر الأسرة مفككة.

أما العلامة الرابعة فهي توزيع الأدوار، حيث يشير الدكتور جاسم إلى أن توزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة يجعلها أكثر استقرارًا، بينما عدم توزيع الأدوار ويكون فرد واحد فقط هو من يتحمل كل المسؤوليات، يعد علامة على التفكك.

وأخيرًا، العلامة الخامسة تتمثل في كثرة الخلافات والمشاكل داخل الأسرة، إذا كانت الأسرة تعاني من صراعات مستمرة، فهذا يشير إلى أنها مفككة.