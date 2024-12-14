شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق ينصح بلبس أطفال المدارس ملابس شتوية ثقيلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حث خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، الآباء والأمهات على أهمية تجهيز أطفالهم بملابس شتوية ثقيلة، تزامنًا مع عودة المدارس بعد انتهاء الإجازة المطولة.

ونصح الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس، بضرورة ارتداء الأطفال ملابس شتوية مناسبة، خاصة الصغار، قائلًا : “غدًا تستأنف الدراسة، عمومًا لبسوا عيالكم لبس شتوي ثقيل قبل ما يطلعون، تراه قفصة” .

كما أشار إلى أن الاستعداد الجيد يمكن أن يحميهم من المشاكل الصحية المرتبطة بموجات الشتاء القادمة، في الوقت الذي يتوقع خبراء الطقس انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، ابتداءً من الغد الأحد.