شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. مواعيد استقبال الركاب في المسارين الجديدين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام