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شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. مواعيد استقبال الركاب في المسارين الجديدين غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق تشغيل المسارين (الأحمر - محور طريق الملك عبدالله) و (الأخضر - محور طريق الملك عبدالعزيز) من مترو الرياض غدًا الأحد.
وسيستقبل الركاب في محطات المسارين ابتداءً من الساعة (السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر منتصف الليل)، ليكتمل بذلك تشغيل خمسة من أصل ستة مسارات من قطار الرياض.
كما يتقاطع مع (المسار الأزرق) في (محطة STC) ومع (المسار الأخضر) في (محطة وزارة التعليم)، ومع (المسار البنفسجي) في (محطة الحمراء).
أمّا (المسار الأخضر - محور طريق الملك عبدالعزيز) فيمتد بطول 13.3 كيلو مترًا، من طريق الملك عبدالله بجوار وزارة التعليم إلى المتحف الوطني.
وستشغل جميع محطات المسار غدًا الأحد باستثناء (محطتي وزارة المالية والمتحف الوطني) التي سيتم تشغيلهما لاحقًا بمشيئة الله، ويتقاطع (المسار الأخضر) مع (المسار الأحمر) عند (محطة وزارة التعليم)، ومع (المسار الأزرق) عند (محطة المتحف الوطني).
ووفقًا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها، فسيشغل (المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة) في تاريخ 5 يناير 2025م، لتكتمل بذلك خطة التشغيل التتابعي لجميع مسارات قطار الرياض.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيستقبل الركاب في محطات المسارين ابتداءً من الساعة (السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر منتصف الليل)، ليكتمل بذلك تشغيل خمسة من أصل ستة مسارات من قطار الرياض.
مسارات مترو الرياضويمتد (المسار الأحمر) بطول 25.1 كيلو متر، من شرق مدينة الرياض إلى غربها عبر طريق الملك عبدالله، ليربط مدينة الملك فهد الرياضية، وجامعة الملك سعود، مرورًا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عبر (15 محطة).
كما يتقاطع مع (المسار الأزرق) في (محطة STC) ومع (المسار الأخضر) في (محطة وزارة التعليم)، ومع (المسار البنفسجي) في (محطة الحمراء).
أمّا (المسار الأخضر - محور طريق الملك عبدالعزيز) فيمتد بطول 13.3 كيلو مترًا، من طريق الملك عبدالله بجوار وزارة التعليم إلى المتحف الوطني.
خدمات مترو الرياضويخدم عدة وزارات وجهات حكومية منها: وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة التجارة، إضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والخدمية والسكنية عبر (12 محطة).
وستشغل جميع محطات المسار غدًا الأحد باستثناء (محطتي وزارة المالية والمتحف الوطني) التي سيتم تشغيلهما لاحقًا بمشيئة الله، ويتقاطع (المسار الأخضر) مع (المسار الأحمر) عند (محطة وزارة التعليم)، ومع (المسار الأزرق) عند (محطة المتحف الوطني).
ووفقًا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها، فسيشغل (المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة) في تاريخ 5 يناير 2025م، لتكتمل بذلك خطة التشغيل التتابعي لجميع مسارات قطار الرياض.
تحديد الوجهات على رحلات مترو الرياضويمكن تحديد الوجهات على رحلات مترو الرياض وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو من خلال محطات قطار الرياض.
ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات شبكات التواصل الاجتماعي.