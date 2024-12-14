شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يتوج الفائزين في العرض الدولي لجمال الخيل العربية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الحفل الختامي للعرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي أُقيم في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه الله -.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومحافظ ضرماء علي القرني،

وبعد عزف السلام الملكي، تم استعراض الأفراس المشاركة في البطولة.

وكرم الأمير فيصل الفائزين في فئة “المهرات – عمر سنة”، حيث نال الميدالية الذهبية مالك مربط قيصر العرب بعد فوز المهرة مروى العون، بينما نال الميدالية الفضية مالك مربط دوسري، واحتل المركز الثالث مالك مربط قريان.

كما شمل التكريم الشركات الراعية والمشاركين في الحدث، في رسالة تؤكد أهمية التعاون والدعم المتبادل بين القطاع العام والخاص لتعزيز العرض الدولي لجمال الخيل العربية.

والجدير بالذكر أن هذه النسخة السابعة من العرض شهدت مشاركة قوية من 451 جوادًا يمثلون 240 مالكًا من دول مختلفة، بما في ذلك السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، مصر، لبنان، الأردن، والولايات المتحدة، مما يعكس الطابع الدولي الكبير لهذا الحدث.