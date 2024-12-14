انت الان تتابع خبر عضو بالإطار: الأسد أحال نفسه للتقاعد.. ابتعد عن إيران ولم يأخذ بنصائح روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جزءًا من الإطار التنسيقي يرفض التعامل مع أبو محمد الجولاني، الذي لا يُعدّ جزءًا من المعارضة السورية، بل يعتبر امتدادًا لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "واشنطن تسعى لتقويض داعش، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب بخروج التنظيم عن السيطرة بعد سقوط النظام السوري، موضحًا أن "الولايات المتحدة لم تطلب من العراق عدم التدخل في الشأن السوري بشكل مباشر".وتحدث الفتلاوي عن الدور الإيراني في المنطقة، مؤكدًا أن "طهران تمتلك سياسة عميقة وعلاقات قوية مع دول حليفة، وتسعى لترويض الأعداء وكسبهم إلى جانبها"، لافتاً إلى أن "إيران تمتلك القدرة على جعل الجولاني حليفًا لها".

وفيما يتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد، قال الفتلاوي إن الأسد "أحال نفسه للتقاعد بابتعاده عن إيران وعدم الأخذ بنصائح روسيا، مشددًا على أن ذلك قد أثر على موقعه في المنطقة".

واستبعد الفتلاوي، بأن "محور المقاومة هو الخاسر الأكبر في المعادلة الإقليمية الراهنة".