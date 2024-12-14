أعضاء لجان و مبادرات السلام نزول ميداني لمسح و تحليل النزاعات المجتمعية ضمن منتدى سلام اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - تعز- اعلام المؤسسة.

نفذ اعضاء و لجان و مبادرات السلام نزول ميداني لمسح و تحليل النزاعات المجتمعية

ضمن منتدى سلام اليمن في إطار مشروع تعزيز السلام و التماسك المجتمعي الذي تنفذه مؤسسة الود التنموية بالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و بتمويل وزارة خارجية مملكة هولندا قام فريق من اعضاء لجان و مبادرات السلام المجتمعية بتنفيذ نزول ميداني و لقاءات مجتمعية يهدف إلى مسح و تحليل و تقييم النزاعات المجتمعية المؤثرة على عملية السلام و الاستقرار و التعايش المجتمعي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية في مديريات ( المعافر - المسراخ - جبل حبشي ) و بمشاركة من جميع فئات المجتمع و ممثلين عن الشباب و المرأة و خضعت عملية التحليل و الاختيار للنزاعات إلى معايير ( الشمولية - الأولوية الملحة - قابلية الحل بواسطة الحوار المجتمعي) و يمثل حضور ممثلين عن جميع الفئات بما فيهم الشباب و المرأة تعزيزا لاشراكهم في عملية بناء السلام المجتمعي

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