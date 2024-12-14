شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات؛ قلوة وبلجرشي والمخواة والقرى والحجرة والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، وارتوت على إثرها الأرض.إلى ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.ويشمل الإنذار؛ الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، السليل ووادي الدواسر، والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.للمزيد: بالإنذار الأصفر.. الأرصاد ينبه من طقس الأحد على الرياض