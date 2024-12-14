اخبار السعوديه

طقس المملكة.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة

0 نشر
واس - الباحة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات؛ قلوة وبلجرشي والمخواة والقرى والحجرة والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، وارتوت على إثرها الأرض.
أمطار على الباحة - أرشيفية

طقس المملكة

إلى ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.
أمطار على الباحة - أرشيفية

ويشمل الإنذار؛ الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، السليل ووادي الدواسر، والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
للمزيد: بالإنذار الأصفر.. الأرصاد ينبه من طقس الأحد على الرياض
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا