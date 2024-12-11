شكرا لقرائتكم خبر عن "COP16".. "الجيومكانية" تعلن انضمامها لمجموعة مراقبة كوكب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

مراقبة كوكب الأرض

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية انضمامها لمجموعة مراقبة كوكب الأرض (Group on Earth Observations) لتمثّل المملكة في إطار ما تضطلع به من اختصاصٍ بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة.ويأتي انضمام "الجيومكانية" إلى مجموعة (GEO) إلى تعزيز دور المعلومات الجيومكانية في ابتكار الحلول الذكية لمواجهة التحديات البيئية، وصولًا إلى منظومة متكاملة واعدة تتّحد فيها العلوم والتقنيات الناشئة نحو بيئة مستدامة.جاء ذلك خلال مشاركة رئيس "الجيومكانية"، المهندس محمد بن يحيى آل صايل، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي أقيمت بعنوان (معالجة الأرض من خلال التكنولوجيا والذكاء المكاني) خلال أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة 2 - 13 ديسمبر في العاصمة الرياض.يذكر أن المجموعة تأسست عام 2005 خلال مؤتمر القمة الثالث لمراقبة الأرض في بروكسل لتمثّل تعاونًا عالميًا يهدف إلى فهم كوكب الأرض بكل جوانبه؛ ويربط الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية ومقدمي البيانات والشركات الخاصة والعلماء والخبراء مع بعضهم البعض.وتستهدف المجموعة خلق حلول مبتكرة للتحديات العالمية المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لحشد الجهود والإمكانات لرصد الأرض وما قد يطرأ عليها من تغيرات.