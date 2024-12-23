"أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس الأول، بتخريج 454 طالبًا وطالبة ضمن دفعة خريف 2024 ، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، إن حفل تخريج دفعة الخريف يمثل القوة التحويلية والملهمة للتعليم، إذ يحمل كل خريج روح المرونة والفضول والإصرار على تحقيق الهدف، الذي يمثل البصمة الخاصة بالجامعة الأميركية في الشارقة، مؤكدة ثقتها بأن الطلبة وهم ينطلقون في مسارات جديدة، سيقدمون مساهمات ذات جدوى لمجتمعاتهم وللعالم الأوسع لأن هذا هو جوهر مهمتنا رعاية القادة الذين يلهمون التقدّم ويجسّدون قيم الجامعة، مهنئة جميع الطلاب الخريجين على إنجازاتهم الرائعة وبالنسبة لهم هذه مجرد البداية.

ومنحت الشيخة بدور القاسمي ، خلال الحفل أول شهادة دكتوراه فخرية من الجامعة ، ليوسف إسلام المغني وكاتب الأغاني الشهير والإنساني والمعروف سابقاً باسم كات ستيفنز، حيث ألهمت موسيقى يوسف إسلام الملايين برسائلها التي تدعو للسلام والعدالة الاجتماعية، ويأتي هذا التكريم بمثابة اعتراف بالتزامه الثابت بالقضايا الخيرية ومساهماته الكبيرة في الفنون والمجتمع.

من جهته دعا الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الخريجين إلى التفاني في خدمة مجتمعاتهم، مذكرًا إياهم بأن تأثيرهم يمتد إلى ما هو أبعد من تخصصات.

كما دعاهم إلى مواصلة التطور والسعي ليكونوا قوة تغيير إيجابية في هذا العالم، واستخدام معارفهم ومهاراتهم وشغفهم لإحداث تغيير مؤثر أينما ذهبوا، وتجسيد مفاهيم الإحسان والنزاهة والرحمة، والالتزم بالتميز المهني وتحسين المجتمع.

ومع انطلاقة طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة نحو فصل جديد في حياتهم حرصت الجامعة على إعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل، وهو الذي اكسب الجامعة سمعة قوية في مخرجات توظيف خريجيها الذين يشغلون اليوم أدوارًا مؤثرة في الشركات متعددة الجنسيات رفيعة المستوى والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية الرائدة، ويكمل العديد منهم دراساتهم العليا في جامعات مرموقة حول العالم.