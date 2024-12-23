شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب بالسيطرة على القناة والان نبدء بالتفاصيل

تهديدات ترامب باستعادة قناة بنما

قناة بنما

قناة بنما

الدمام - شريف احمد - رفض رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، باستعادة السيطرة على هذا الممر بين المحيطين الأطلسي والهادئ.وقال مولينو في مقطع فيديو على منصة إكس: إن "القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبصفتي بنميّا، أرفض بشدة أي تعبير يشوه هذه الحقيقة".ويأتي إعلان رئيس بنما عقب تهديد أطلقه ترامب السبت على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشل.وقال إن "إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا إلى أي جهة أخرى. لم ولن ندعها أبدا تقع في الأيدي الخطأ!".وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق" لهذا الطريق المائي "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش".وردّ الرئيس البنمي مطالبًا بـ"احترام" بلاده، مؤكدًا أن "كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها هو ملك لبنما، وسيظل تابعا لها". وأضاف أن "سيادة بلدنا واستقلاله أمر غير قابل للتفاوض".ورغم تصريحات ترامب، أمل "مولينو" بأن تربطه "علاقة جيدة ومحترمة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لمعالجة موضوعات مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن إدارته الجديدة يمكن أن تحاول استعادة السيطرة على قناة بنما التي تنازلت عنها الولايات المتحدة "بحماقة" لحليفتها بنما في أمريكا الوسطى.وأشار إلى أنه يجري فرض رسوم "سخيفة" على شركات الشحن للمرور عبر القناة الحيوية التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.وفي تجمع سابق لترامب، قال بخصوص بقناة بنما: "تتم سرقتنا في قناة بنما"، وكانت الولايات المتحدة تنازلت عن السيطرة على الممر المائي لبنما في عام 1999.وجاء هذا التنازل بموجب معاهدة وقعت في عام 1977 في عهد الرئيس جيمي كارتر.