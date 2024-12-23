تكنولوجيا: أبل قد تطلق جرس باب ذكي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت الأشهر الأخيرة تقارير متزايدة حول جهود أبل لتوسيع وجودها في المنازل من خلال تطوير منتجات جديدة، مثل مركز المنزل الذكي المثبت على الحائط. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، قد تتضمن هذه الخطط إطلاق جرس باب ذكي يعمل بتقنية متطورة.

تخطط أبل، وفق التقرير، لاستخدام تقنية FaceID في هذا الجهاز لمسح وجوه الأشخاص عند اقترابهم من الباب. بعدها، يقوم الجرس بالاتصال لاسلكيًا بقفل ذكي ويفتحه تلقائيًا لسكان المنزل. ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، تشير التوقعات إلى أن المنتج لن يكون متاحًا قبل نهاية عام 2025 على أقرب تقدير.

قد يدعم هذا الجرس أقفالًا ذكية من شركات خارجية متوافقة مع HomeKit، أو قد تتعاون أبل مع صانع أقفال محدد لإطلاق منتج مشترك. من المتوقع أن يمنح هذا الابتكار أبل ميزة تنافسية أمام منتجات مثل Amazon Ring، لكنه أيضًا يعرض العلامة التجارية لمخاطر محتملة، لا سيما إذا تسبب النظام في اختراق أمني أو اقتحام المنازل.

تُظهر هذه الخطوة طموح أبل في تعزيز وجودها في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، مع استمرار التركيز على الابتكار والجودة، رغم التحديات المحتملة.

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