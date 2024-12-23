تكنولوجيا: ساعة Black Shark GS3 Sport: شاشة AMOLED 1.43 بوصة، GNSS، وبطارية 18 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Black Shark ساعة ذكية جديدة تُسمى GS3 Sport في السوق الصينية، لتكون امتدادًا لسلسلة GS3 التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام. ولم يتم حتى الآن الكشف عن أسعار الساعة، لكنها مُدرجة بالفعل على موقع JD.com.

تستهدف ساعة GS3 Sport عشاق المغامرات الخارجية واللياقة البدنية، وتتميز بمواصفات متقدمة. فهي تأتي مزودة بشاشة AMOLED حيوية مقاس 1.43 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وكثافة 326 نقطة في البوصة، وسطوع يصل إلى 600 نتس في المتر المربع. توفر هذه الشاشة صورًا مشرقة وسلسة تناسب جميع ظروف الإضاءة.

تقدم الساعة عمر بطارية يصل إلى 18 يومًا من الاستخدام العادي، وما يصل إلى 35 يومًا في وضع الاستعداد. أما عند تفعيل وضع GPS، فتدوم البطارية حتى 26 ساعة من التتبع المستمر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة. ولتلبية الأذواق المختلفة، توفر الساعة أكثر من 200 وجه قابل للتخصيص لتتناسب مع مختلف الأنماط.

تدعم GS3 Sport تقنية GNSS عالية الدقة، التي تشمل خمسة أنظمة أقمار صناعية عالمية. وتتيح خوارزميات تعويض المسار الذكية تتبعًا دقيقًا وسريعًا للموقع حتى في البيئات الصعبة. ولضمان السلامة أثناء الأنشطة الليلية، زُوّدت الساعة بمصباح LED متعدد المستويات للإضاءة.

صُممت الساعة لتحمل الظروف القاسية، وحصلت على شهادة عسكرية (MIL-STD-810G-2014 وMIL-STD-810H-2019) بعد اجتياز 15 اختبارًا صارمًا، تشمل مقاومة الاهتزاز، ودرجات الحرارة العالية، والأمطار، والرمال. كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية.

بوزن خفيف يبلغ 48 جرامًا (مع الأشرطة)، توفر GS3 Sport راحة كبيرة أثناء الاستخدام. وتدعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. كذلك، تحتوي على تقنية ENC Bluetooth وميكروفون عالي الأداء لضمان مكالمات واضحة في البيئات المزدحمة.

أما من حيث الميزات الصحية، تُتيح الساعة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وتتبع مستويات الأكسجين في الدم، ومراقبة جودة النوم. كما تشتمل على ميزة إدارة صحة المرأة، التي تُسهّل تتبع دورات الحيض والإباضة.

باختصار، تقدم Black Shark GS3 Sport مزيجًا قويًا من الأداء والمتانة، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا للمغامرات والأنشطة اليومية.

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